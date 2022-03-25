  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На сьогодні узгоджено два гуманітарні коридори: маршрути для евакуації

    Із Бердянська до Запоріжжя має відбутися евакуація на автобусах - На сьогодні узгоджено два гуманітарні коридори: маршрути для евакуації
    Із Бердянська до Запоріжжя має відбутися евакуація на автобусах
    фото: Укрінформ

    Сьогодні мають запрацювати два гуманітарні коридори – з міст Маріуполь і Мелітополь до міста Запоріжжя

    У п’ятницю 25 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

    • Маріуполь – Запоріжжя – евакуація на власному транспорті.

    Із Бердянська до Запоріжжя має відбутися евакуація на автобусах. 48 автобусів зараз перебувають на в'їзді до Бердянська для централізованої евакуації.

    Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

    Офіс президента також повідомляє, що наразі бензовоз заблокований на в'їзді до Бердянська. Після його старту в місті планується продовжити дозу приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

    Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а, вул. Мелітопольське шосе, 87б

    • Ще один гуманітарний коридор має запрацювати за маршрутом Мелітополь – Запоріжжя.

    Місце зборів: Пожежна частина № 9.

    До міста направлено гуманітарний вантаж.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Донеччина Україна Запорізька область транспорт окупація Офіс президента евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На сьогодні узгоджено два гуманітарні коридори: маршрути для евакуації