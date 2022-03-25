На сьогодні узгоджено два гуманітарні коридори: маршрути для евакуації

Сьогодні мають запрацювати два гуманітарні коридори – з міст Маріуполь і Мелітополь до міста Запоріжжя

У п’ятницю 25 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

Маріуполь – Запоріжжя – евакуація на власному транспорті.

Із Бердянська до Запоріжжя має відбутися евакуація на автобусах. 48 автобусів зараз перебувають на в'їзді до Бердянська для централізованої евакуації.

Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

Офіс президента також повідомляє, що наразі бензовоз заблокований на в'їзді до Бердянська. Після його старту в місті планується продовжити дозу приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а, вул. Мелітопольське шосе, 87б

Ще один гуманітарний коридор має запрацювати за маршрутом Мелітополь – Запоріжжя.

Місце зборів: Пожежна частина № 9.

До міста направлено гуманітарний вантаж.