На сьогодні узгоджено два гуманітарні коридори: маршрути для евакуації
Сьогодні мають запрацювати два гуманітарні коридори – з міст Маріуполь і Мелітополь до міста Запоріжжя
У п’ятницю 25 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
- Маріуполь – Запоріжжя – евакуація на власному транспорті.
Із Бердянська до Запоріжжя має відбутися евакуація на автобусах. 48 автобусів зараз перебувають на в'їзді до Бердянська для централізованої евакуації.
Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27
Офіс президента також повідомляє, що наразі бензовоз заблокований на в'їзді до Бердянська. Після його старту в місті планується продовжити дозу приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.
Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а, вул. Мелітопольське шосе, 87б
- Ще один гуманітарний коридор має запрацювати за маршрутом Мелітополь – Запоріжжя.
Місце зборів: Пожежна частина № 9.
До міста направлено гуманітарний вантаж.