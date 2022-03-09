У Житомирі розбомбили гуртожиток, четверо людей загинуло

Погибли четыре мирных жителя и трое получили ранения

У Житомирі російські окупанти нанесли авіаудар по гуртожитку, є чотири загиблі та постраждалі. Про це у Facebook повідомляє поліція Житомирської області.

«Після 20 години було завдано прямого ракетного удару до гуртожитку в обласному центрі. Внаслідок цього повністю зруйновано багатоквартирний будинок. До поліції надійшла інформація про загибель 4 людей. Ще 3 отримали поранення, їм надається медична та психологічна допомога. Розбір завалів продовжується», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей.

Також, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.