Очільник Червоного хреста подякував Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю»

Маурер запропонував відкрити офіс Червоного хреста у Ростові-на-Дону

Міжнародний комітет Червоного хреста звернувся до влади ОФ з пропозицією відкрити представництво організації у російському місті Ростові-на-Дону, яке розташоване на кордоні з Україною. Про це заявив президент МКЧХ Петер Маурер під час візиту до Москви, повідомляє агентство Anadolu.

На сайті Червоного хреста повідомляють, що президент організації 23–24 березня відвідав Москву після візиту до Києва.

Зазначають, що під час візиту Маурер зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, заступником міністра оборони Олександром Фоміним, президентом російського Червоного хреста Павлом Савчуком та омбудсменкою Тетяною Москальковою.

«Зустрічі були присвячені збройному конфлікту в Україні, але також стосувалися гуманітарних питань у Сирії», – ідеться у повідомленні.

У зв'язку із ситуацією в Україні Маурер закликав сторони погодити безпечні гуманітарні коридори для виходу цивільних із зон бойових дій та дозволити ввезення гуманітарних вантажів.

«Як нейтральна та неупереджена гуманітарна організація, МКЧХ уповноважений вести перемовини з усіма сторонами конфлікту, відстоювати дотримання міжнародного гуманітарного права або права збройних конфліктів, захищати життя цивільного населення та забезпечувати надходження допомоги нужденним», – наголосили в організації.

У МКЧХ заявили також, що російський Червоний хрест «проводить велику роботу, допомагаючи людям, які прибули до Росії, тікаючи зі своїх домівок на Донбасі».

Інших подробиць перемовин пресслужба МКЧХ не наводить, але Маурер та Лавров провели спільну пресконференцію. Як пише AFP, Маурер заявив, що він і глава МЗС РФ під час зустрічі «обговорювали необхідність захисту цивільних осіб» під час «операції Москви» в Україні.

#UPDATE The president of the International Committee of the Red Cross on Thursday said he and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov had discussed the need to protect civilians during Moscow's operations in #Ukraine pic.twitter.com/YDbaFgpVgV — AFP News Agency (@AFP) March 24, 2022

Anadolu повідомляє, що Маурер також подякував Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю» з Росією в різних частинах світу, зокрема в Україні, і висловив сподівання, що її продовжать.

Окрім того, він повідомив, що Червоний хрест звернувся до російської влади з проханням дозволити йому відкрити представництво у Ростові-на-Дону, неподалік кордону з Україною.

«Хотів би заручитися вашою підтримкою у зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та в інших частинах України, які під контролем російських збройних сил», – цитує агентство звернення голови МКЧХ до Лаврова.

Зі свого боку Лавров заявив, що Росія зацікавлена у вирішенні проблем, що «накопичуються в Україні», зокрема в евакуації мирних жителів та безпечному провезенні гуманітарних вантажів.

Red Cross seeks to open office near Russia-Ukraine border https://t.co/6DdFZnhYaV pic.twitter.com/6Y0PLh2MaV — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 24, 2022

Низка українських журналістів та волонтерів розкритикувала заяви Маурера.

«Усі гроші, які мільйони людей жертвували Червоному Хресту на гуманітарну допомогу Україні, підуть на відкриття ними штабу в Ростові для фактичної підтримки депортацій українців до Росії», – вважає журналіст Павло Шаповал.

«Гроші, зібрані на допомогу українським біженцям, підуть на депортаційний табір у Росії. Червоний Хрест допомагає відправляти українців до Сибіру та на Сахалін із забороною на виїзд, як у старі добрі часи», – заявив письменник Остап Українець.

#WarInUkraine2022

How about some @RedCross war crimes?

Money collected to help Ukrainian refugees will be spent on deportation camp in Russia.

Red Cross is helping to send Ukrainians to Siberia and Sakhalin with the prohibition to leave, just like in good old times. pic.twitter.com/E7E83y0Fgf — Ostap Ukrainets (@Ukrostap) March 24, 2022

«Не давайте грошей Червоному Хресту, будь ласка, – лише місцевим українським ініціативам. Ця війна викриває всі непотрібні міжнародні інституції, які показують дуже погану роботу, коли настав час діяти», – закликала журналістка Ольга Худецька.

No money for the red cross, please.



Only for local Ukrainian initiatives.



This war unveils and unmasks all useless international institutions, that are showing really poor performance when the time to act has come. https://t.co/JFsh2yPEpH — Olga Khudetska (@OKhudetska) March 24, 2022

«Не можу повірити в це. Голова Міжнародного Комітету Червоного Хреста дякує Лаврову. За співпрацю. Він дякує людям, які постійно порушували домовленості про зелені коридори, вбивали і поранили мирних жителів, які намагалися евакуюватися, і блокували гуманітарну допомогу», – прокоментувала художниця Kashiomi.

I can't fucking believe it. The head of The International Committee of the Red Cross thanks lavrov. For the cooperation. He thanks people who continuously broke the agreements of the green corridors, killed and wounded civilians trying to evacuate and blocked humanitarian aid pic.twitter.com/TDOfjBNlmy — нет ето не так (@kashiomi_art) March 24, 2022

Як повідомляють у МКЧХ, протягом останніх тижнів організація доставила понад 300 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Зокрема – набори для поранених у лікарні в Одесу, предмети гігієни та гуманітарну допомогу переселенцям у Вінницю та Дніпро, 2,5 тонни продуктів та предметів гігієни у Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також матеріали для ремонту п'яти медичних центрів та пошкоджених будинків в окупований Донецьк.

Окрім того, як повідомляли на сайті МКЧХ 9 березня, до цієї дати організація привозила їжу, воду та предмети гігієни до Маріуполя, хірургічні матеріали для трьох лікарень Києва, інсулін до Одеси та Дніпро, питну воду до окупованого Донецька, продуктів та медикаментів до окупованої Горлівки, та іншу допомогу – переважно на Донбас, у населені пункти як на окупованій, так і на підконтрольній українській владі території.