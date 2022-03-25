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    Очільник Червоного хреста подякував Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю»

    У МКЧХ заявили також, що російський Червоний хрест &laquo;проводить велику роботу, допомагаючи людям, які прибули до Росії, тікаючи зі своїх домівок на Донбасі&raquo; - Очільник Червоного хреста подякував Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю»
    У МКЧХ заявили також, що російський Червоний хрест «проводить велику роботу, допомагаючи людям, які прибули до Росії, тікаючи зі своїх домівок на Донбасі»
    фото: АFР

    Маурер запропонував відкрити офіс Червоного хреста у Ростові-на-Дону

    Міжнародний комітет Червоного хреста звернувся до влади ОФ з пропозицією відкрити представництво організації у російському місті Ростові-на-Дону, яке розташоване на кордоні з Україною. Про це заявив президент МКЧХ Петер Маурер під час візиту до Москви, повідомляє агентство Anadolu.

    На сайті Червоного хреста повідомляють, що президент організації 23–24 березня відвідав Москву після візиту до Києва.

    Зазначають, що під час візиту Маурер зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, заступником міністра оборони Олександром Фоміним, президентом російського Червоного хреста Павлом Савчуком та омбудсменкою Тетяною Москальковою.

    «Зустрічі були присвячені збройному конфлікту в Україні, але також стосувалися гуманітарних питань у Сирії», – ідеться у повідомленні.

    У зв'язку із ситуацією в Україні Маурер закликав сторони погодити безпечні гуманітарні коридори для виходу цивільних із зон бойових дій та дозволити ввезення гуманітарних вантажів.

    «Як нейтральна та неупереджена гуманітарна організація, МКЧХ уповноважений вести перемовини з усіма сторонами конфлікту, відстоювати дотримання міжнародного гуманітарного права або права збройних конфліктів, захищати життя цивільного населення та забезпечувати надходження допомоги нужденним», – наголосили в організації.

    У МКЧХ заявили також, що російський Червоний хрест «проводить велику роботу, допомагаючи людям, які прибули до Росії, тікаючи зі своїх домівок на Донбасі».

    Інших подробиць перемовин пресслужба МКЧХ не наводить, але Маурер та Лавров провели спільну пресконференцію. Як пише AFP, Маурер заявив, що він і глава МЗС РФ під час зустрічі «обговорювали необхідність захисту цивільних осіб» під час «операції Москви» в Україні.

    Anadolu повідомляє, що Маурер також подякував Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю» з Росією в різних частинах світу, зокрема в Україні, і висловив сподівання, що її продовжать.

    Окрім того, він повідомив, що Червоний хрест звернувся до російської влади з проханням дозволити йому відкрити представництво у Ростові-на-Дону, неподалік кордону з Україною.

    «Хотів би заручитися вашою підтримкою у зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та в інших частинах України, які під контролем російських збройних сил», – цитує агентство звернення голови МКЧХ до Лаврова.

    Зі свого боку Лавров заявив, що Росія зацікавлена у вирішенні проблем, що «накопичуються в Україні», зокрема в евакуації мирних жителів та безпечному провезенні гуманітарних вантажів.

    Низка українських журналістів та волонтерів розкритикувала заяви Маурера.

    «Усі гроші, які мільйони людей жертвували Червоному Хресту на гуманітарну допомогу Україні, підуть на відкриття ними штабу в Ростові для фактичної підтримки депортацій українців до Росії», – вважає журналіст Павло Шаповал.

    «Гроші, зібрані на допомогу українським біженцям, підуть на депортаційний табір у Росії. Червоний Хрест допомагає відправляти українців до Сибіру та на Сахалін із забороною на виїзд, як у старі добрі часи», – заявив письменник Остап Українець.

    «Не давайте грошей Червоному Хресту, будь ласка, – лише місцевим українським ініціативам. Ця війна викриває всі непотрібні міжнародні інституції, які показують дуже погану роботу, коли настав час діяти», – закликала журналістка Ольга Худецька.

    «Не можу повірити в це. Голова Міжнародного Комітету Червоного Хреста дякує Лаврову. За співпрацю. Він дякує людям, які постійно порушували домовленості про зелені коридори, вбивали і поранили мирних жителів, які намагалися евакуюватися, і блокували гуманітарну допомогу», – прокоментувала художниця Kashiomi.

    Як повідомляють у МКЧХ, протягом останніх тижнів організація доставила понад 300 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Зокрема – набори для поранених у лікарні в Одесу, предмети гігієни та гуманітарну допомогу переселенцям у Вінницю та Дніпро, 2,5 тонни продуктів та предметів гігієни у Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також матеріали для ремонту п'яти медичних центрів та пошкоджених будинків в окупований Донецьк.

    Окрім того, як повідомляли на сайті МКЧХ 9 березня, до цієї дати організація привозила їжу, воду та предмети гігієни до Маріуполя, хірургічні матеріали для трьох лікарень Києва, інсулін до Одеси та Дніпро, питну воду до окупованого Донецька, продуктів та медикаментів до окупованої Горлівки, та іншу допомогу – переважно на Донбас, у населені пункти як на окупованій, так і на підконтрольній українській владі території.

    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров червоний хрест Україна окупація #stoprussia
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    Очільник Червоного хреста подякував Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю»