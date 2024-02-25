Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання

Дрони окупантів мали розгалуження і за часом, і за напрямком

Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід

У ніч проти 25 лютого ворог атакував Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Під ударом опинилися і південні області. В етері телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла деталі нічної атаки. Вона наголосила, що ця ніч була дуже напруженою.

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Через загрозу атаки «Шахедів», а також ракетні обстріли повітряна тривога на Півдні тривала до ранку. Зокрема, окупанти намагалися знищити українську систему ППО.

«На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря, – повідомила Гуменюк.

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Потім окупанти почали атакувати Південь кількома хвилями дронів-камікадзе типу «Шахед». Керівниця пресцентру Сил оборони підкреслила, що під час цієї атаки БпЛА мали розгалуження і за часом, і за напрямком. Так, спочатку ворог протягом півтори години атакував дронами у напрямку Миколаївщини, а наступна атака, яка тривала майже 3 год, була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Гуменюк наголосила, що Сили оборони Півдня результативно відпрацювали російську атаку. Один «Шахед» українські захисники знищили над Херсонщиною, як тільки дрон потрапив в зону відповідальності ОК «Південь». Ще три БпЛА збили над Миколаївщиною, а два – на Кіровоградщині. Загалом, у зоні відповідальності ОК «Південь» було збито шість безпілотників. «Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили», – заявила керівниця пресцентру Сил оборони.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.