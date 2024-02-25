Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання
Дрони окупантів мали розгалуження і за часом, і за напрямком
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід

У ніч проти 25 лютого ворог атакував Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Під ударом опинилися і південні області. В етері телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла деталі нічної атаки. Вона наголосила, що ця ніч була дуже напруженою.

Через загрозу атаки «Шахедів», а також ракетні обстріли повітряна тривога на Півдні тривала до ранку. Зокрема, окупанти намагалися знищити українську систему ППО.

«На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря, – повідомила Гуменюк.

Потім окупанти почали атакувати Південь кількома хвилями дронів-камікадзе типу «Шахед». Керівниця пресцентру Сил оборони підкреслила, що під час цієї атаки БпЛА мали розгалуження і за часом, і за напрямком. Так, спочатку ворог протягом півтори години атакував дронами у напрямку Миколаївщини, а наступна атака, яка тривала майже 3 год, була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Гуменюк наголосила, що Сили оборони Півдня результативно відпрацювали російську атаку. Один «Шахед» українські захисники знищили над Херсонщиною, як тільки дрон потрапив в зону відповідальності ОК «Південь». Ще три БпЛА збили над Миколаївщиною, а два – на Кіровоградщині. Загалом, у зоні відповідальності ОК «Південь» було збито шість безпілотників. «Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили», – заявила керівниця пресцентру Сил оборони.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони

Читайте також: У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
Теги: шахед тривога ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Актор театру та кіно Олександр Печериця
Актор театру Франка звільнився з ЗСУ після року служби: як йому це вдалося
29 сiчня, 13:32
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 22 населених пунктів Харківщини
Київщина і Черкащина після атаки дронів, на Донеччині пошкоджено газопровід: ситуація в регіонах
30 сiчня, 09:35
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
31 сiчня, 12:39
У Токіо близько 120 людей госпіталізовано через снігопади
Люди без світла, транспорт ледь працює: потужні снігопади паралізували життя у Токіо
6 лютого, 07:58
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку
Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень
4 лютого, 19:14
Унаслідок удару росіян у ніч на 6 лютого по Золочеву Богодухівського району в Харківської області загинув двомісячний хлопчик.
На Харківщині росіяни влучили у готель, посилили обстріли Луганщини: ситуація в регіонах
6 лютого, 10:36
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
9 лютого, 07:05
Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи
Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи
10 лютого, 23:20
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
Окупанти атакують на семи напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:34

Події в Україні

ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим
На окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів
На окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів
Тривога на Київщині тривала менше пів години
Тривога на Київщині тривала менше пів години
Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання
Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
22K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
16K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
12K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
7032
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
6155
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua