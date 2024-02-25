На Хмельниччині було чутно вибухи

Окупанти атакують Україну безпілотниками

Зранку 25 лютого в Хмельницькій області двічі було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уперше вибухи пролунали близько 5:08, а повторні – о 5:23.

Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» у напрямку Хмельницького.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В області оголошено повітряну тривогу. Карта тривог має такий вигляд:

Зазначимо, у суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які вночі рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху.

Нагадаємо, вранці у четвер, 15 лютого, окупанти завдали удару по Хмельниччині – в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.