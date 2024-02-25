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На Хмельниччині було чутно вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Хмельниччині було чутно вибухи
фото ілюстративне

Окупанти атакують Україну безпілотниками

Зранку 25 лютого в Хмельницькій області двічі було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Уперше вибухи пролунали близько 5:08, а повторні – о 5:23.

Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» у напрямку Хмельницького.

В області оголошено повітряну тривогу. Карта тривог має такий вигляд: 

На Хмельниччині було чутно вибухи фото 1

Зазначимо, у суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які вночі рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху.

Нагадаємо, вранці у четвер, 15 лютого, окупанти завдали удару по Хмельниччині – в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.

Теги: Хмельниччина вибух

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