У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів

Два БпЛА начебто знищили над територією Білгородської області

У ніч на 25 лютого російські засоби ППО нібито збили шість українських безпілотників. Про це заявило міноборони РФ.

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«Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БпЛА», – йдеться в повідомленні.

За словами Міноборони країни-агресорки, черговими засобами ППО всі безпілотні літальні апарати було перехоплено та знищено.

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Зокрема, два БпЛА начебто знищили над територією Білгородської області, а чотири дрони – над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, уночі 24 лютого в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території Новолипецького металургійного комбінату сталося загоряння в одному із цехів.

Згодом стало відомо, що атаку на російський Новолипецький металургійний комбінат організували Служба безпеки та Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, у ніч на 22 лютого дві російські області нібито атакували безпілотники та ракета.

До слова, у ніч на 20 лютого Росію атакували безпілотники. Зокрема, ППО нібито працювала на Брянщині.