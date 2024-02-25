У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
Два БпЛА начебто знищили над територією Білгородської області
У ніч на 25 лютого російські засоби ППО нібито збили шість українських безпілотників. Про це заявило міноборони РФ.
«Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БпЛА», – йдеться в повідомленні.
За словами Міноборони країни-агресорки, черговими засобами ППО всі безпілотні літальні апарати було перехоплено та знищено.
Зокрема, два БпЛА начебто знищили над територією Білгородської області, а чотири дрони – над акваторією Чорного моря.
Нагадаємо, уночі 24 лютого в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території Новолипецького металургійного комбінату сталося загоряння в одному із цехів.
Згодом стало відомо, що атаку на російський Новолипецький металургійний комбінат організували Служба безпеки та Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як повідомлялося, у ніч на 22 лютого дві російські області нібито атакували безпілотники та ракета.
До слова, у ніч на 20 лютого Росію атакували безпілотники. Зокрема, ППО нібито працювала на Брянщині.
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