На Харківщині росіяни влучили у готель, посилили обстріли Луганщини: ситуація в регіонах

Унаслідок удару росіян у ніч на 6 лютого по Золочеву Богодухівського району в Харківської області загинув двомісячний хлопчик.

На Дніпропетровщині росіяни пошкодили газогін та лінію електропередач

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – дев’ять обстрілів (17 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони, використав міномету, 3 дронів FPV. В одному із прикордонних сіл Семенівської громади через мінометний обстріл пошкоджено лінії електропередачі. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано п’ять вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 289 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: унаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки та господарське приміщення.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу поранені 3 особи, пошкоджений автомобіль та сіновал.

Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та РСЗВ (8 вибухів). Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула одна людина, 2 поранених. За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 81 удар по 16 населених пунктах області. Ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки та Роботиного, 16 БПЛА-атак по Малій Токмачці, Левадному й П'ятихатках, а також 3 авіаційні удари по Новодарівці.

57 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Полтавки, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Чотири рази протягом вчорашнього дня ворожа артилерія гатила по Нікопольщині. Окупанти били по райцентру та Мирівській громаді. Люди вціліли. Втім, є руйнування: потрощене агропідприємство, 9 приватних будинків, три господарські споруди, газогін та лінію електропередач. Ніч – тихо.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаударів завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Вночі у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи.

Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто. В с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

Вчора ввечері окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

Луганщина

Артилерійський тиск противник посилив на Невське та Білогорівку. Навколо цих населених пунктів ворожі обстріли майже цілодобові. За першої можливості росіяни застосовують авіацію по укріпленнях українських військових. Зокрема, учора – у Серебрянському лісі.

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За підтримки з неба окупанти й атакували близько 20 разів одразу у декількох місцях на Лиманському напрямку. Успіхів не досягли, у тому числі й у Білогорівці. За добу противник здійснив 121 обстріл (537 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Авдіївка, Покровськ, с. Первомайське, с. Рівне. Пошкоджено два житлових будинки, цех, магістральна труба тепломережи, магістральна труба газопостачання, котельня, водогін, будівля водоочисної станції. На Донеччині за добу: один поранений.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Увечері під ворожими обстрілами була Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Вознесенський район: ворог наніс ракетний удар з літака тактичної авіації, спрямувавши керовану авіаційну ракету Х-59 по складній траєкторії з акваторії Чорного моря. Внаслідок результативної роботи Сил оборони, ракета не досягла цілі. Без руйнувань та постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 16 обстрілів (181 снаряд), з них по м. Херсон – чотири обстріли (13 снарядів). Рашисти поцілили у райони вісім населених пунктів області; припортову інфраструктуру у м. Херсон. У центральній частині Херсона російські окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків.

Через ворожі удари постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні. Внаслідок артилерійського удару травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці міста. Стало відомо про ще одного загиблого через російські обстріли. Опівдні окупанти вкотре атакували Херсон. На жаль, від отриманих поранень загинув 60-річний місцевий житель. Внаслідок обстрілу с. Новотягинка загинув чоловік 1965 року народження (перебував під завалами зруйнованого будинку). За добу по області: п’ятеро людей загинуло, одна – дістала поранення.

Триває 713-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.