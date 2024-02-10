Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку дронів

Увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 23:20 повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській ообластях.

Як повідомили кореспонденти «Суспільного», вибухи пролунали в передмісті Дніпра близько 23:00. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно.

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Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві. Повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку двох міст.

Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті під час повітряної тривоги сталася пожежа на одному з обʼєктів. Подробиці уточнюють.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

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Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові. Поліція показала відео, зняте в перші хвилини після прильоту по Харкову.

Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.