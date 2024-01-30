Київщина і Черкащина після атаки дронів, на Донеччині пошкоджено газопровід: ситуація в регіонах

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Вночі область була атакована ударними БпЛА. За попередньою інформацією – жертв та постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків збитих дронів на територіі одного з підприємств виникла пожежа. Горіла адміністративна будівля та ангар. Пожежа оперативно ліквідована. Пошкоджено три авто, що знаходилися поруч.

Черкаська

Майже три години вночі область була на тривозі. На Уманщині маємо влучання «шахеда» по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками. В обох випадках минулося без потерпілих.

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Чернігівщина

За добу – дев’ять обстрілів (16 вибухів). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Новгород-Сіверський район. Також зафіксовано два випадки скидання ворогом боєприпасів із безпілотника.

Біля с.Гремʼяч Новгород-Сіверської громади боєприпас із безпілотника пошкодив цивільне авто. Інформація про втрати місцевого населення інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 15 вибухів – з мінометів та обстріл БПЛА. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська, Шосткинська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 221 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

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Унаслідок скидання по околиці села Могриця Юнаківської ТГ Сумського району з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), загинула одна людина. Унаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади пошкоджено екскаватор.

Унаслідок мінометного обстрілу околиці селища Зноб-Новгородська Зноб-Новгородської ТГ Шосткинського району поранення отримала одна людина, відбулося загорання житлового будинку, пошкоджено господарчу споруду та приватний автомобіль. 3 цивільні особи загинули.

Унаслідок артилерійського обстрілу (РСЗВ) селища Зноб-Новгородська Зноб-Новгородської ТГ Шосткинського району пошкоджено відділення «Нової пошти», промислове підприємство, два магазини, вісімнадцять приватних житлових будинків, багатоквартирний житловий будинок, літня кухня, господарча споруда, гараж, лінія електропередач.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 159 ударів по 19 містах та селах області. Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Малій Токмачці, здійснили 48 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чарівному, Малинівці, Полтавці, Новоандріївці, Щербакам, Левадному, Гуляйпільському й Лобковому, а також 5 РСЗВ- обстрілів Роботиного, Червоного та Малої Токмачки.

105 артударів прийшлися по Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Чарівному, Червоному, Левадному, Кам'янському, Степногірську, П'ятихатках, Степовому та іншим прифронтовим населеним пунктам. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Дніпропетровщина

За вчорашній день на Нікопольщині – двоє поранених. Один з них госпіталізований у важкому стані. Пошкоджене комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Побиті три господарські споруди, одна – зруйнована. Понівечені лінії електропередач і газогін.

Протягом дня окупанти спрямували на район три дрони-камікадзе. Ще п'ять разів били з артилерії. Цілили по Нікополю, Марганцю та громаді.

Вночі агресор спрямував БпЛА на Криворіжжя. Один шахед оборонці з ПвК «Схід» збили. Інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольшині, ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди, авто. Без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 22 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гурів Козачок Богодухівського району, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Іванівка Куп'янського району.

Авіаудари завдали по Великому Бурлуку, Хатному, Петропавлівці, Піщаному, Берестовому. Також вчора окупанти вдарили по смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджено «Великобурлуцький сироробний завод». Попередньо КАБ, два влучання в землю на території підприємства. Постраждалих та пожежі не було. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері та облицювання стін адміністративної та виробничої будівлі.

Вчора вдень відбувся ворожий обстріл у Великобурлуцькій ТГ, с. Хатнє. Влучання в складську будівлю. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу м. Зміїв Чугуївського району. Виникла пожежа на цивільному підприємстві. Пожежа ліквідована. Також були загорання мінімум чотирьох приватних будинків. Отримали поранення чоловіки 52 та 61 року.

Луганщина

Вчора росіяни били з повітря по всій лінії східного фронту: по Стельмахівці, по Новоєгорівці, Білогорівці і по Серебрянському лісу.

На території останнього ворог намагався вести штурмові дії, а ще застосовував там артилерію та міномети. Під обстріли загарбників також потрапили Кривошиївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 153 обстрілів (581 снаряд).

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Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, смт Очеретине, смт Цукурине, с. Лисівка, с. Максимільянівка, с. Новомаркове, с. Сокіл.

Пошкоджено 41 житловий будинок (з них 9 – багатоквартирні), будівля навчально-виховного комплексу, дитсадок, приміщення автобази, будівля хлібозаводу, будівля залізничної станції, три трактори, 5 цивільних автомобілів, шість вантажних автомобілів, гараж, ЛЕП, газопровід, зерносховище, готель, адмінбудівля шахти. На Донеччині за добу: один загиблий та двоє поранених.

Миколаївщина

Вночі силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено БпЛА типу Shahed-136/131. Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан наразі стабільний.

Учора та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 67 обстрілів (272 снаряда), з них по м. Херсон – два артилерійських обстріли (8 снарядів). Вчора внаслідок ворожого обстрілу н.п. Велетенське сталося руйнування житлового будинку, в результаті чого загинув 65-річний чоловік. Травми середньої важкості отримала 51-річна жінка. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації відмовилася.

Вночі здійснено удар двома БПЛА типу Shahed у Херсонському районі, внаслідок чого пошкоджено та виникла пожежа складського приміщення на території підприємства. Без потерпілих. За добу по області: одна людина загинула, одна дістала поранення.

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.