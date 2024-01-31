В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:06 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про зліт винищувача Міг-31к.

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Триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев’ятьох артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.