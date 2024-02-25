Атака «Шахедів»: у Київській області працює ППО
В області зафіксовано рух ворожих БпЛА
Уранці 25 лютого у Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська ОВА.
«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, у суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які вночі рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху.
Повітряні сили станом на 5:43 повідомили про групу «шахедів» на Київщині, в районі Канівського водосховища та на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» у напрямку Хмельницького.
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