Атака «Шахедів»: у Київській області працює ППО

В області зафіксовано рух ворожих БпЛА

Уранці 25 лютого у Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська ОВА.

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«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які вночі рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху.

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Повітряні сили станом на 5:43 повідомили про групу «шахедів» на Київщині, в районі Канівського водосховища та на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей.

Карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» у напрямку Хмельницького.