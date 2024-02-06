Люди без світла, транспорт ледь працює: потужні снігопади паралізували життя у Токіо

Сильний снігопад заблокував рух у столиці Японії

Сильний снігопад обрушився на район Токіо, в результаті чого потяги зупинилися, понад 100 авіарейсів було перенесено, а тисячі домівок були відключені від електроенергії. Близько 120 людей екстрено госпіталізовані в Токіо через снігопади. Про це пише агентство Kyodo з посиланням на пожежну охорону міста.

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Більшість травм зазнали при падінні на ожеледиці. Потерпілим від 4 до 92 років. Зараз, незважаючи на те, що пік негоди вже минув, без світла залишаються 2,4 тисячі домогосподарств у префектурах Сайтама, Канагава, Яманасі та Нагано. Японське метеорологічне агентство повідомило, що прогнозується до 55 см у гірських районах на північ від Токіо.

Через наслідки снігопаду в токійському аеропорту Ханеда скасовано 31 рейс. Як і раніше, частково закрито низку ділянок на швидкісних автошляхах, виникли перебої та затримки руху електропоїздів. Близько 550 пасажирів двох автоматизованих поїздів Yurikamome, які застрягли між станціями, змушені були йти пішки до наступної зупинки, повідомляє NHK.

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У понеділок тривога через снігопад була оголошена у всіх 23 центральних районах Токіо, а також у низці районів префектур Сайтама, Яманасі, Нагано, Тотігі, Ібаракі, Тіба та Канагава.

У Токіо сніг почав йти з другої половини понеділка. На ранок вівторка висота снігового покриву склала 8 сантиметрів. Вперше з 11 лютого 2022 висота снігового покриву перевищила 1 сантиметр.

З другої половини дня понеділка на регіон Канто, де знаходиться в тому числі Токіо та сусідні з ним префектури, обрушився сильний за місцевими мірками снігопад. Було закрито рух багатьма швидкісними автомагістралями Токіо, перекрито знаменитий «Райдужний міст» – Rainbow bridge. Виникли перебої й у русі електропоїздів, скасовано кілька міжміських експресів, запізнення електричок на західному напрямку перевищують 45 хвилин.

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Нагадаємо, Україна в рамках проєкту Світового банку отримала від Японії близько $390 млн, які підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ця допомога передбачає грантову частину коштів на $89,8 млн у рамках проєкту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE). Також фіндопомога складається з позики обсягом $300 млн у рамках проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).