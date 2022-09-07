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Навіщо рашисти відкрили школи на окупованих територіях: відповідь шокує

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Навіщо рашисти відкрили школи на окупованих територіях: відповідь шокує
У Харкові вже 196 днів щодня обстріли: ця школа влітку зазнала удару
фото: Олександра Новосел

Загарбники використовують дітей як живий щит 

Окупанти неспроста тиснули на батьків на тимчасово окупованих територіях, вимагаючи, щоб ті віддавали дітей у навчальні заклади. Адже тепер загарбники використовують дітей як живий щит для себе та своєї техніки, водночас цілеспрямовано знищуючи українські школи. Про це повідомив військовий експерт Віктор Кевлюк на своїй сторінці у Facebook.  

«У будівлі школи села Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає приблизно 70 окупантів, в той час, коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує українських дітей в якості живого щита. Тепер, громадо, ти розумієш, для чого окупантам потрібен навчальний рік на окупованих територіях?», – пояснив він.

Військовий експерт також зауважив, що варто запитати в ООН та ЮНІСЕФ, як реалізується Декларація про безпеку шкіл в Україні.  

Кевлюк проаналізував, куди били окупанти в Харкові, і виявив, що 41 навчальний заклад міста зазнав обстрілів. При цьому рашисти навмисне цілять по школах та дитсадках. 

Навіщо рашисти відкрили школи на окупованих територіях: відповідь шокує фото 1

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі рашисти вигадали цинічний спосіб, як заманити дітей до шкіл.

Крім того, повідомлялося, що окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав. 

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Теги: окупанти декларація Харківщина Facebook рашисти ворог

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