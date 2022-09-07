Навіщо рашисти відкрили школи на окупованих територіях: відповідь шокує

Загарбники використовують дітей як живий щит

Окупанти неспроста тиснули на батьків на тимчасово окупованих територіях, вимагаючи, щоб ті віддавали дітей у навчальні заклади. Адже тепер загарбники використовують дітей як живий щит для себе та своєї техніки, водночас цілеспрямовано знищуючи українські школи. Про це повідомив військовий експерт Віктор Кевлюк на своїй сторінці у Facebook.

«У будівлі школи села Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає приблизно 70 окупантів, в той час, коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує українських дітей в якості живого щита. Тепер, громадо, ти розумієш, для чого окупантам потрібен навчальний рік на окупованих територіях?», – пояснив він.

Військовий експерт також зауважив, що варто запитати в ООН та ЮНІСЕФ, як реалізується Декларація про безпеку шкіл в Україні.

Кевлюк проаналізував, куди били окупанти в Харкові, і виявив, що 41 навчальний заклад міста зазнав обстрілів. При цьому рашисти навмисне цілять по школах та дитсадках.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі рашисти вигадали цинічний спосіб, як заманити дітей до шкіл.

Крім того, повідомлялося, що окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.