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Директорка київської школи, яку судять за зраду, втекла з України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Директорка київської школи, яку судять за зраду, втекла з України
Директорку київської школи Аллу Душкіну звинувачують у здачі позицій ЗСУ
фото з відкритих джерел

Ексдиректорка школи у липні вийшла під заставу в пів мільйона гривень

З України втекла ексдиректорка Печерської гімназії №75 Києва, яка звинувачується у здачі позицій ЗСУ і яку суд у цій справі відпустив під заставу. Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

«Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за пів мільйона гривень», – написав Цаплієнко у Telegram.

За його даними, прокуратура перевіряє дані про перетин жінкою кордону з Угорщиною.

Цаплієнко нагадав, що у суду були «залізобетонні докази» переписки зрадниці з ворогом про розташування українських сил.

Раніше повідомлялося, що директорка приватної школи-садка в передмісті Києва Алла Душкіна (Ратушна), яку підозрюють у тому, що здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку стати «міністром освіти» окупантів, вийшла на волю під 500 тис. грн застави

Про завершення розслідування щодо Душкіної повідомлялося на початку липня.

За даними слідства, обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду «міністра освіти» при окупаційній владі.

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Теги: державна зрада Київ кримінал суд школа війна росія окупанти

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