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Рашисти готують провокацію на загарбаних територіях: хочуть обстрілювати школи

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти готують провокацію на загарбаних територіях: хочуть обстрілювати школи
Терористи наперед готують для себе алібі 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Загарбники використовують дітей як живий щит 

Загарбники готують провокацію з обстрілом шкіл на тимчасово захоплених територіях України, щоб звинуватити у цьому українських військових. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

«В ході аналізу інформаційного середовища фахівці ЦПД зафіксували, що починаючи з початку навчального року на тимчасово окупованих територіях РФ активно готує підґрунтя для здійснення кривавих провокацій», – зазначили у Центрі. 

Зокрема, 31 серпня російське міністерство оборони опублікувало й направило до ООН, міжнародних гуманітарних організацій та Україні адреси і точні координати всіх шкіл, які почали роботу на тимчасово захоплених територіях. 

Центр протидії дезінформації застерігає про високу ймовірність вибору загарбниками одного або кількох об‘єктів із наданого переліку для здійснення звірств із подальшим звинуваченням у цьому Збройних сил України.

«Терористи заздалегідь готують для себе інформаційне алібі. Зауважимо, що на відміну від України, окупаційну владу не цікавить безпека маленьких українців, тому в більшості шкіл, що відновили роботу в окупації, навіть не облаштували бомбосховища», – заявили в ЦПД. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, навіщо рашисти відкрили школи на окупованих територіях: відповідь шокує.

До слова, на Запоріжжі рашисти вигадали цинічний спосіб, як заманити дітей до шкіл.

Крім того, повідомлялося, що окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав. 

Теги: росія діти бомбосховища безпека провокація

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