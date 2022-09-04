Під Запоріжжям окупанти оселяються у школах, роблячи з дітей «живий щит»

Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття

Російські окупанти намагаються прикриватись дітьми як «живим щитом», поселяючись в школах, де вчаться діти. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

«У будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час, коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника», – сказано в повідомленні.

Як додають військові, ось чому російські загарбники так вперто намагалися розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях.

«Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття», – наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

Також у ніч на 2 вересня окупанти вчергове завдали ударів по мирній інфраструктурі Харкова та області. Ракети С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи в Холодногірському районі.