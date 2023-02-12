Обстріли України: скільки ракет ще може залишатися в Росії
Росія все ще може створити проблеми для українців
Був 14-й масовий обстріл інфраструктури:
- 10.10 – 80 ракет,
- 11.10 – 28,
- 22.10 – 33,
- 31.10 – 50,
- 15.11 – 96,
- 17.11 – 20,
- 23.11 – 67,
- 05.12 – 70,
- 16.12 – 76,
- 29.12 – 70,
- 31.12 – 20,
- 14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)
- 26.01 – 56 (49)
- 10.02 – 71 (71)
Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.
З попереднього обстрілу минуло 15 днів, це трохи більше, ніж зазвичай (11-14 днів).
Виходячи з даних ГУР, МО і Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:
- 97 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,
- 343 ракети Х-29, 31, 35, 58, 59,
- 157 ракет Х-22, 32,
- 53 Кинджала.
Більше значення мають ракети з першого пункту (інші масово не запускаються), їх і будемо підраховувати.
Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71 ракета). Тому припустимо 2 сценарії.
Сценарій 1: Спроба запусків по 70 ракет 2 рази на місяць.
- 25 лютого – 70 ракет.
- 12 березня – 52 ракети (більше немає).
- далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).
Сценарій 2: Спроба запусків по 50 ракет 2 рази на місяць.
- 25 лютого – 50 ракет.
- 12 березня – 50 ракет.
- 27 березня – 47 ракет (більше немає).
- далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).
Нагадаю, що ці розрахунки ґрунтуються на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними. Перевірити це ми зможемо вже у березні-квітні.
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