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Роман Шрайк Журналіст

Обстріли України: скільки ракет ще може залишатися в Росії

glavcom.ua
Переважна більшість ракет, що використовуються для обстрілів енергетичної інфраструктури – це крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555

Росія все ще може створити проблеми для українців

Був 14-й масовий обстріл інфраструктури:

  • 10.10 – 80 ракет,
  • 11.10 – 28,
  • 22.10 – 33,
  • 31.10 – 50,
  • 15.11 – 96,
  • 17.11 – 20,
  • 23.11 – 67,
  • 05.12 – 70,
  • 16.12 – 76,
  • 29.12 – 70,
  • 31.12 – 20,
  • 14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)
  • 26.01 – 56 (49)
  • 10.02 – 71 (71)

Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.

З попереднього обстрілу минуло 15 днів, це трохи більше, ніж зазвичай (11-14 днів).

Виходячи з даних ГУР, МО і Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:

  • 97 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,
  • 343 ракети Х-29, 31, 35, 58, 59,
  • 157 ракет Х-22, 32,
  • 53 Кинджала.

Більше значення мають ракети з першого пункту (інші масово не запускаються), їх і будемо підраховувати.

Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71 ракета). Тому припустимо 2 сценарії.

Сценарій 1: Спроба запусків по 70 ракет 2 рази на місяць.

  • 25 лютого – 70 ракет.
  • 12 березня – 52 ракети (більше немає).
  • далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Сценарій 2: Спроба запусків по 50 ракет 2 рази на місяць.

  • 25 лютого – 50 ракет.
  • 12 березня – 50 ракет.
  • 27 березня – 47 ракет (більше немає).
  • далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Нагадаю, що ці розрахунки ґрунтуються на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними. Перевірити це ми зможемо вже у березні-квітні.

Джерело
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Теги: ракета обстріл війна росія

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