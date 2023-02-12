Обстріли України: скільки ракет ще може залишатися в Росії

Переважна більшість ракет, що використовуються для обстрілів енергетичної інфраструктури – це крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555

Росія все ще може створити проблеми для українців

Був 14-й масовий обстріл інфраструктури:

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10.10 – 80 ракет,

11.10 – 28,

22.10 – 33,

31.10 – 50,

15.11 – 96,

17.11 – 20,

23.11 – 67,

05.12 – 70,

16.12 – 76,

29.12 – 70,

31.12 – 20,

14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)

26.01 – 56 (49)

10.02 – 71 (71)

Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.

З попереднього обстрілу минуло 15 днів, це трохи більше, ніж зазвичай (11-14 днів).

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Виходячи з даних ГУР, МО і Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:

97 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,

343 ракети Х-29, 31, 35, 58, 59,

157 ракет Х-22, 32,

53 Кинджала.

Більше значення мають ракети з першого пункту (інші масово не запускаються), їх і будемо підраховувати.

Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71 ракета). Тому припустимо 2 сценарії.

Сценарій 1: Спроба запусків по 70 ракет 2 рази на місяць.

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25 лютого – 70 ракет.

12 березня – 52 ракети (більше немає).

далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Сценарій 2: Спроба запусків по 50 ракет 2 рази на місяць.

25 лютого – 50 ракет.

12 березня – 50 ракет.

27 березня – 47 ракет (більше немає).

далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Нагадаю, що ці розрахунки ґрунтуються на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними. Перевірити це ми зможемо вже у березні-квітні.