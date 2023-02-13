ЗСУ повідомили, коли варто очікувати нового масштабного удару Росії

Відстань від одного масованого удару до іншого становить два тижні

Наступну масовану ракетну атаку РФ, ймовірно, слід очікувати на річницю вторгнення. Про це повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

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Керівниця пресцентру Сил оборони «Південь» зазначила, що відстань від одного масованого удару до іншого становить два тижні. Востаннє окупант атакував ракетами Україну 10 лютого. «Якщо говорити про проміжок від одного масованого удару до іншого – це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної (масованої атаки – ред.) – це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові», – заявила Гуменюк.

«Наразі корабельне угруповування перебуває в тій самій кількості, продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до восьми ракетами «Калібр». Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак», – сказала Гуменюк.

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За словами Гуменюк, це може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари. «Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені в виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам'ятаймо про те, що вони частіше грають м'язами», - акцентувала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни також тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і скоріш за все проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.

Також Гуменюк повідомила, що у Чорному морі Росія продовжує утримувати 12 кораблів. Двоє з них – підводні ракетоносії, на бортах яких може бути до восьми ракет «Калібрів».

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Нагадаємо, розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.