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Ворог обстріляв передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч з лікарнею

Надія Клочко
glavcom.ua
Ворог обстріляв передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч з лікарнею
Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя
фото: Олександр Старух

Внаслідок ракетної атаки РФ зазнала пошкоджень будівля лікарні

Російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон», – повідомив чиновник.

Старух також оприлюднив фото наслідків атаки.

Ворог обстріляв передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч з лікарнею фото 1
Ворог обстріляв передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч з лікарнею фото 2

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинуло немовля

Теги: Запоріжжя росія окупанти війна

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