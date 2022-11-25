Ворог обстріляв передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч з лікарнею

Внаслідок ракетної атаки РФ зазнала пошкоджень будівля лікарні

Російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон», – повідомив чиновник.

Старух також оприлюднив фото наслідків атаки.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинуло немовля.