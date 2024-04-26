Ворог після довгої паузи вивів у море підводні ракетоносії: ЗСУ застерегли українців

Після доволі довгої паузи ворог вивів на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії

Наразі сумарний залп «Калібрів» – до восьми ракет

Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії. Рівень ракетної небезпеки дуже високий. Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що відповідний крок ворог здійснив після доволі довгої паузи.

Наразі сумарний залп «Калібрів» – до восьми ракет. Інші ж кораблі перебувають у пунктах базування.

«Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог», – наголосили Сили оборони півдня України.

Триває 793-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління, восьми районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та одному району зосередження особового складу противника.