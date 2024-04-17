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Спікер Палати представників хоче зобов'язати Байдена надати ракети Atacms Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Спікер Палати представників хоче зобов'язати Байдена надати ракети Atacms Україні
Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловився про ракети Atacms для України
фото: AP

Байден може відкласти постачання, якщо визначить, що передача Atacms завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів

Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував Конгресу зобов'язати президента США Джо Байдена надати Україні ракети Atacms. Про це повідомляється у відповідному законопроєкті. 

У документі пропонується вимагати від президента Байдена доставити Україні Atacms великої дальності «якомога швидше». Таким чином Україна зможе захистити себе і досягти перемоги над Росією.

Однак, як зазначено в законопроєкті, глава держави може відкласти постачання, якщо визначить, що передача Atacms завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

У цьому випадку Байден буде зобов'язаний повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.

Нагадаємо, що з'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Так, документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що підпише окремі законопроєкти, зокрема про дорогу Україні та Ізраїлю, які запропонував раніше спікер Палати представників Майк Джонсон. 

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

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Теги: Джозеф Байден США Україна війна ракета

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