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Туск заявив, що ситуація на фронті в Україні критична

Наталія Порощук
glavcom.ua
Туск заявив, що ситуація на фронті в Україні критична
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо війни в Україні
фото: PAP

Дональд Туск повідомив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ситуація на фронті в Україні. Водночас наголосив на важливості посилення оборонної допомоги Києву країнами-партнерами. Про це повідомляє Tvn24.

Дональд Туск після неформального саміту Європейської ради заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні. Говорячи про повітряні удари російських загарбників по Україні, він зазначив, що у висновках саміту є положення, яке зобов'язує ЄС вжити заходів для забезпечення безпеки українського неба.

Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що під час саміту обговорювали питання з польського погляду. Він зазначив, що лідери держав-членів також об’єднали зусилля з українським президентом Володимиром Зеленським.

«Президент Зеленський наголосив на негайній, можливо, вирішальній необхідності надати Україні системи, які могли б боротися з російськими ракетами та безпілотниками», – повідомив політик.

Туск зауважив, що Німеччина надала Україні ще один комплект батарей Patriot, а також закликала інші країни, які мають такі можливості, долучитися до цієї ініціативи. Однак наголосив, що звернення не стосується Польщі, позаяк у країни не вистачає такої кількості Patriot для того, щоб поділитися з Україною.

Нагадаємо, що директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс попереджає, що якщо США не нададуть більше військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.

У четвер під час виступу в Центрі Джорджа Буша він попередив, що Україна може бути змушена повністю капітулювати.

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Теги: Польща Україна війна ЗСУ росія окупанти Дональд Туск

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