Окупанти перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок: аналіз ISW

ЗСУ не помітили жодних російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися проникнути в Україну через кордон з Росією

Окупанти продовжують зосереджувати приблизно 100 тис. особового складу на Куп’янському та Лиманському напрямках. Російські війська накопичують особовий склад і техніку та перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

29 березня тривали позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремміна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали біля Тернів та Білогорівки.

Заступник командира українського загону, який діє на Куп’янському та Лиманському напрямках, заявив, що російські війська продовжують зосереджувати приблизно 100 тис. особового складу на Куп’янському та Лиманському напрямках і мають проводити ротації щонайменше раз на тиждень за рахунок живої сили та втрати обладнання.

Заступник командувача заявив, що російські війська накопичують особовий склад і техніку та перекидають невизначені додаткові сили на Куп’янський напрямок для продовження зусиль із захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. Він додав, що українські сили не помітили жодних російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися проникнути в Україну через міжнародний кордон України з Росією, а український голова Харківської області Олег Синегубов заявив, що українські сили не помітили зосередження російських військ для нападу на місто Харків.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах Іванівського. Позиційні бойові дії тривали в районі Часового Яру, Нового району, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські безпілотники та розвідники становлять значну загрозу для українських сил у цьому районі та що російські війська використовують їх у більшій кількості.

Російські сили нещодавно підтвердили просування на північний захід і захід від Авдіївки на тлі боїв. Геолокаційні кадри показують, що російські сили трохи просунулися на північ від Красногорівки, на південь від Невельського. Російські війська поступово просуваються на північний захід і захід від Тоненького.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі 29 березня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Новомихайлівки.

Армія РФ нещодавно незначно просунулася в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі 29 березня. Окупанти нещодавно незначно просунулися на південь від Урожайного. Позиційні бої тривали поблизу Старомайорського та на північ від Приютного.

29 березня тривали позиційні бої поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, імовірно поблизу Кринок