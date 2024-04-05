Окупанти системно використовують хімічні речовини на фронті

ЗСУ за період з лютого 2023 року по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосувань РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами

На фронті зростає тенденція застосування з боку окупантів небезпечних хімічних речовин. Про це повідомляє Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

«Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період», – йдеться у повідомленні.

Росіяни використовують безпілотні літальні апарати переважно зі скидом К-51 та РГ-ВО для доставки.

ЗСУ за період з лютого 2023 року по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосувань РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

«Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ зазначають, що такі дії Росії набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає.

Нагадаємо, що триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 72 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.