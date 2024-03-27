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Падіння мосту в Балтиморі. Шестеро людей вважаються загиблими

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Падіння мосту в Балтиморі. Шестеро людей вважаються загиблими
У Балтиморі контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього
фото: Reuters

Катастрофа у Балтиморі призвела до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі США

26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього. Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими. Про це пише Reuters.

Балтимор – це промисловий порт і найбільше місто штату Меріленд. Уночі 26 березня, близько 01:28 за місцевим часом, 289-метровий суховантаж-контейнеровоз Dali, який під прапором Сінгапуру випливав з порту Балтимора курсом на Шрі-Ланку, врізався в одну з опор місцевого мосту Френсіса Скотта Кі.

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фото: Reuters
Падіння мосту в Балтиморі. Шестеро людей вважаються загиблими фото 2
фото: Reuters
Падіння мосту в Балтиморі. Шестеро людей вважаються загиблими фото 3
фото: Reuters

Міст, названий на честь поета й автора національного гімну США, був зруйнований внаслідок зіткнення. На мосту в цей момент перебувало кілька транспортних засобів. 

Як пише Reuters, корабель протаранив міст через втрату живлення. Це призвело до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки.

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фото: Reuters

За інформацією представників Берегової охорони США та поліції штату Меріленд, активні пошуково-рятувальні операції припинили приблизно через 18 годин після аварії, оскільки водолазні команди стикаються з усе більш небезпечними умовами в темних, завалених уламками судна водах.

Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими. Контрадмірал берегової охорони Шеннон Гілріт заявив, що немає надії знайти зниклих робітників живими через холодну воду і тривалий час, що минув з моменту зіткнення.

Падіння мосту в Балтиморі. Шестеро людей вважаються загиблими фото 4
фото: EPA

Полковник поліції штату Роланд Батлер сказав, що влада сподівається повернути водолазів до роботи вранці середи, щоб спробувати знайти тіла робітників.

Президент США Джо Байден прокоментував інцидент, повідомивши, що мав розмову з губернатором штату Меріленд та мером Балтимора, також на місці подій перебуває міністр транспорту Пітер Буттіджедж, пише CNN.

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фото: Bloomberg

За словами Байдена, наразі все вказує на те, що подія є нещасним випадком. Персонал судна, яке врізалося в міст, встигло повідомити Департамент транспорту Меріленда про втрату контролю над кораблем.

Нагадаємо, у соцмережі потрапило відео, як в одному із найбільших морських промислових портів США великий контейнеровоз зіткнувся з мостом.

Раніше повідомлялося,  що у США під час посадки розбився надзвуковий бомбардувальник В-1 Lancer. За даними автоматичного метеорологічного обладнання, яке реєструє погодні умови на аеродромі, на момент аварії була погана видимість, низька хмарність і температура нижче нуля.

Теги: США корабель аварія

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