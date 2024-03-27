Падіння мосту в Балтиморі. Шестеро людей вважаються загиблими

У Балтиморі контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього

Катастрофа у Балтиморі призвела до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі США

26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього. Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими. Про це пише Reuters.

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Балтимор – це промисловий порт і найбільше місто штату Меріленд. Уночі 26 березня, близько 01:28 за місцевим часом, 289-метровий суховантаж-контейнеровоз Dali, який під прапором Сінгапуру випливав з порту Балтимора курсом на Шрі-Ланку, врізався в одну з опор місцевого мосту Френсіса Скотта Кі.

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

Міст, названий на честь поета й автора національного гімну США, був зруйнований внаслідок зіткнення. На мосту в цей момент перебувало кілька транспортних засобів.

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Як пише Reuters, корабель протаранив міст через втрату живлення. Це призвело до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки.

Morning aftermath of the tragic Baltimore bridge collapse.

pic.twitter.com/WEhAQ3uuTh — Daily Wire (@realDailyWire) March 26, 2024

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фото: Reuters

За інформацією представників Берегової охорони США та поліції штату Меріленд, активні пошуково-рятувальні операції припинили приблизно через 18 годин після аварії, оскільки водолазні команди стикаються з усе більш небезпечними умовами в темних, завалених уламками судна водах.

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Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими. Контрадмірал берегової охорони Шеннон Гілріт заявив, що немає надії знайти зниклих робітників живими через холодну воду і тривалий час, що минув з моменту зіткнення.

фото: EPA

Полковник поліції штату Роланд Батлер сказав, що влада сподівається повернути водолазів до роботи вранці середи, щоб спробувати знайти тіла робітників.

Президент США Джо Байден прокоментував інцидент, повідомивши, що мав розмову з губернатором штату Меріленд та мером Балтимора, також на місці подій перебуває міністр транспорту Пітер Буттіджедж, пише CNN.

фото: Bloomberg

За словами Байдена, наразі все вказує на те, що подія є нещасним випадком. Персонал судна, яке врізалося в міст, встигло повідомити Департамент транспорту Меріленда про втрату контролю над кораблем.

Нагадаємо, у соцмережі потрапило відео, як в одному із найбільших морських промислових портів США великий контейнеровоз зіткнувся з мостом.

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