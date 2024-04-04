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Якщо Росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися – Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
Якщо Росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися – Politico
фото: Генштаб ЗСУ

«Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а може й раніше», – джерела Politico

Існує високий ризик того, що лінія фронту зруйнується, якщо Росія здійснить новий наступ влітку. Про це виданню Politico розповіли джерела серед українських високопоставлених офіцерів, на умовах анонімності.

Джерела виданню розповіли, що покладатися на російські помилки – це не стратегія, і вони з гіркотою згадували про помилки, які, за їхніми словами, від самого початку підірвали український опір – помилки, яких припустилися як Захід, так і Україна. Вони також погано висловлювалися про зволікання Заходу, стверджуючи, що постачання і системи озброєнь надійшли занадто пізно і в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію на краще, якби вони могли це зробити.

У матеріалі йдеться, що тепер все залежить від того, де Росія вирішить зосередити свої сили в наступі, який, як очікується, розпочнеться цього літа: «У переднаступальному ударі – від Харкова і Сум на півночі до Одеси на півдні – останніми тижнями значно зросла кількість ракетних ударів і ударів безпілотників, спрямованих на інфраструктуру, що ускладнює вгадування того, де буде завдано головного удару».

Джерела зазначають, що Україна потребує 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників.

У матеріалі йдеться, що в Україні наразі не лише військова криза – але й політична криза. Підкреслюють, що у той час, як Україна ухиляється від великого призову, «Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а може й раніше».

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна росіяни

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