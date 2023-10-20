Ворог відновив наступальні дії: що відбувається під Авдіївкою

ЗСУ у районі Авдіївки знищили понад 50 танків та 100 одиниць броньованої техніки РФ

Російські загарбники активізували наступ на Авдіївку Донецької області, також тиснуть на Куп'янському напрямку. Українські захисники гідно тримають оборону та продовжують наступальну операцію на двох напрямках. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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«На Авдіївському напрямку ворог відновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали вбитими та пораненими майже 900 російських окупантів», – сказав він.

Також ЗСУ у районі Авдіївки знищили понад 50 танків та 100 одиниць броньованої техніки РФ. Сили оборони також відбили атаки у районах населених пунктів Новокалинове, Степове та Сєверне Донецької області.

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Крім того, захисники стримують окупантів біля Мар'їнки та на Шахтарському напрямку. На Куп'янському напрямку, як зазначив речник, ЗСУ за добу відбили 30 атак противника.

Наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на рубежах. Окупанти своєю чергою намагалися повернути позиції біля Кліщіївки, але безуспішно. За словами Ковальова, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Захисники не допустили втрат позицій біля Вербового.

Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.