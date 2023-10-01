Уночі ворог атакував Кривий Ріг: є руйнування

Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками, один з яких вдалося знищити

Минулося без загиблих і постраждалих

Унаслідок атаки росіян в Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один знищили захисники з ПвК «Схід». Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі», – повідомляє Лисак.

Унаслідок обстрілу є руйнування. Також виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.

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Також агресор обстрілював з важкої артилерії Нікополь та Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач та газогін.

Всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня ворог здійснив чергову ракетну атаку. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей: Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій.

Уночі 1 жовтня ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані та один постраждалий.

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Триває 585-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.