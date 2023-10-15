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Генштаб повідомив про ситуацію на «гарячих» напрямках фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб повідомив про ситуацію на «гарячих» напрямках фронту
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень

Триває 599-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це у вечірньому зведенні 15 жовтня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Попівка, Шалигіне Сумської області; Уди, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Крім того противник завдав авіаційного ударів біля Піщаного Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Синьківка, Кучерівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Олександро-Шультиного, Білої Гори, Диліївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Васюківка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Загалом Сили оборони відбили тут понад 15 атак ворога. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Очеретиного та Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі північніше Приютного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Макарівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 3 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Полтавка, Роботине, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка Херсонської області та Іванівка Миколаївської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Херсон, Чорнобаївка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника.

Нагадаємо, у районі Авдіївки інтенсивність російських обстрілів та штурмів дещо знизилась за останню добу, але окупанти продовжують далі «тиснути».

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни. 

Читайте також: ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Теги: окупанти авіація Миколаїв Авдіївка Херсон Facebook інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

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