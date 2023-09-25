Суд залишив Коломойського під вартою, окупанти вдарили ракетами по Одесі. Головне за 25 вересня

Суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському

Дуда назвав умову постачання зброї Україні, наслідки удару ЗСУ по Севастополю, суд не дозволив взяти на поруки Коломойського. «Главком» зібрав у добірку новини 25 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Апеляційний суд залишив олігарха Коломойського під вартою

Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн у справі щодо легалізації понад пів мільярда гривень «Приватбанку».

Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками та двома типами ракет

Окупанти обстріляли Одесу – під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об'єктів. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

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Дуда назвав умову постачання зброї Україні

Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

Дуда наголосив, що «не може бути й мови» про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9. – «Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх».

ЗСУ ліквідували у Севастополі десятки офіцерів та командувача флоту

Внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них – командувач флоту, адмірал Віктор Соколов. Крім того, ще 105 окупантів унаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня було поранено. А сама будівля штабу не підлягає відновленню.

В Україні почали відключати газ в багатоповерхівках

В багатоповерхівках Києва припиняють газопостачання через відсутність технічного обслуговування будинкових мереж.

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У Києві без газопостачання станом на зараз залишились 80 будинків, оскільки до теперішнього часу не затверджено порядок технічного обслуговування, типовий договір та методику розрахунку вартості послуги.