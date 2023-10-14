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П’ята доба неперервних штурмів: яка ситуація в Авдіївці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
П’ята доба неперервних штурмів: яка ситуація в Авдіївці
Поки в Авдіївці неможливо проводити рятувально-пошукові роботи
фото: Нацполіція

Минулої ночі вперше після загострення не було ракетних ударів по Авдіївці

П'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку. Про ситуацію розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Дуже гаряче, дуже спекотно. Вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо міста. Намагається місто оточити. Все більше і більше нових сил накидають для реалізації своїх задач. Щодо міста - ніч більш-менш спокійно пройшла. Це перша ніч після загострення, що у місті не було ракетних ударів», – сказав він.

Але відносне затишшя не стосується позицій захисників біля Авдіївки. Окупанти продовжують з півночі та півдня обстрілювати позиції, тривають стрілецькі бої.

За його Барабаша, росіяни використовують все наявне озброєння: дрони, артилерію танки, РСЗВ, авіацію.

Також Барабаш зазначив, що поки в Авдіївці неможливо проводити рятувально-пошукові роботи. Станом на ранок 14 жовтня в Авдіївці залишаються 1600 осіб, вчора вдалося евакуювати одну людину.

Як відомо, в Авдіївці на Донеччині не вщухають пекельні бої. Ворог стирає Авдіївку, робить з міста ще один Бахмут

Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

Читайте також: Атака на Авдіївку провалилася. ISW оцінив наступальні операції росіян

Теги: росія окупанти війна Авдіївка ворог

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