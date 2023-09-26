Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Станом на 14:54 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31К.

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Станом на 14:54 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.