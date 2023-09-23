Ракетна атака на Кременчук: з’явилися фото наслідків

Усі міські служби задіяні в процесі усунення пошкоджень будинків

У результаті ракетної атаки на Кременчук Полтавської області 22 вересня вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині міста. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

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«Зараз вже працює спеціальна комісія, яка обстежує обʼєкти і фіксує всі пошкодження. Мешканці, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування буде забезпечено ОВА та міським бюджетом», – розповів мер.

Усі міські служби задіяні в процесі усунення пошкоджень будинків.

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фото: Віталій Малецький/Telegram

Також Малецький уточнив дані щодо постраждалих:

постраждали 32 людини, серед них троє дітей,

16 осіб госпіталізовано,

одна людина загинула.

Пошукові роботи завершено.

Нагадаємо, 22 вересня війська РФ завдали ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.

Останні дані були про 31 постраждалу людину.