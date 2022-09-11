Ворог влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині

Усі служби вже працюють на місці

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі

Російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили по об’єкту інфрастуктури на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Деякі міста та громади області залишилися без світла. Росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі. Не можуть змиритися з поразками на полі бою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі служби вже працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.