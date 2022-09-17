Ворог за добу зруйнував на Донеччині десяток будинків: є загиблі (фото)

Окупанти поцілили в житлові будинки, школу, коксохімічний завод та пасіку

Рашисти били по Донеччині з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків

Протягом доби російські загарбники 13 разів обстріляли Донеччину. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Ворог атакував сім населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, села Новий Комар, Новоочеретувате», – йдеться в повідомленні.

Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів – шість – витримала Авдіївка. Рашисти обстріляли з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ – загинула людина, а дитина дістала поранення.

Внаслідо обстрілів знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 – житлові будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.