Ворожі атаки на Донеччину: начальник ОВА назвав кількість загиблих за добу

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

За минулу добу, 23 жовтня, Росія вбила шістьох жителів Донецької області, ще п'ятеро були поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: троє у Курдюмівці, двоє у Великій Новосілці та один у Бахмуті», – ідеться у повідомленні.

Ще п'ятеро людей за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, зауважив Кириленко.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.