Україна зможе отримати від США летальну зброю та $300 млн. Що відомо

Арахамія просить Конгрес США продовжувати допомагати Україні

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія звернувся до Конгресу США з проханням про подальшу підтримку України у зв’язку з нарощуванням російських військ вздовж українських кордонів. Про це йдеться у пресслужбі партії.

Зокрема Арахамія висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати військову допомогу з боку США завдяки ухваленню Сполученими Штатами двопартійного проєкту закону «Про партнерство з Україною у сфері безпеки» (Ukraine Security Partnership Act). Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.

«Україна продовжує докладати зусиль для поглиблення своєї участі в Євроатлантичному альянсі. Протягом останніх двох років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією та приведенню наших Збройних сил у відповність до стандартів НАТО», – наголосив Арахамія.

Очільник фракції «Слуга Народу» також зазначив, що влада активізує діалог щодо Криму за допомогою ініціативи «Кримська платформа». Арахамія закликав американську сторону та всіх міжнародних партнерів приєднатися до діалогу.

Нагадаємо, у квітні Сполучені Штати Америки надали $155 мільйонів на підтримку розвитку України у сфері охорони здоров’я, антикорупційних реформ, децентралізації та оборони.

Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Також міністр оборони США повідомляв, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.

Міністерство оборони США продовжує стежити за російськими військами біля кордонів України. Американська влада не переконана, що Росія пішла на деескалацію обстановки в Криму і біля кордону з Україною.