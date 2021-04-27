Американський патрульний катер Hamilton вирушив до Чорного моря

Катер співпрацюватиме із союзниками США в НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні

Сполучені Штати направили в Чорне море патрульний катер берегової охорони Hamilton. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США у Twitter.

«Катер направляється в північному напрямку для проходу в Чорне море», – зазначили у флоті.

Там також повідомили, що під час перебування катер співпрацюватиме із союзниками США в НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні. Але конкретних завдань не вказують.

Катер направляється після навчань з есмінцем ВМС США Roosevelt, який разом з кораблем Donald Cook повинні були в середині квітня зайти в Чорне море.