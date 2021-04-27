Американський патрульний катер Hamilton вирушив до Чорного моря
Катер співпрацюватиме із союзниками США в НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні
Сполучені Штати направили в Чорне море патрульний катер берегової охорони Hamilton. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США у Twitter.
«Катер направляється в північному напрямку для проходу в Чорне море», – зазначили у флоті.
BREAKING: @USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
Там також повідомили, що під час перебування катер співпрацюватиме із союзниками США в НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні. Але конкретних завдань не вказують.
Катер направляється після навчань з есмінцем ВМС США Roosevelt, який разом з кораблем Donald Cook повинні були в середині квітня зайти в Чорне море.