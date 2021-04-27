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    Американський патрульний катер Hamilton вирушив до Чорного моря

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    Патрульний катер берегової охорони Hamilton - Американський патрульний катер Hamilton вирушив до Чорного моря
    Патрульний катер берегової охорони Hamilton
    Фото: Twitter / U.S. Sixth Fleet

    Катер співпрацюватиме із союзниками США в НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні

    Сполучені Штати направили в Чорне море патрульний катер берегової охорони Hamilton. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США у Twitter.

    «Катер направляється в північному напрямку для проходу в Чорне море», – зазначили у флоті.

    Там також повідомили, що під час перебування катер співпрацюватиме із союзниками США в НАТО і партнерами в Чорноморському регіоні. Але конкретних завдань не вказують.

    Катер направляється після навчань з есмінцем ВМС США Roosevelt, який разом з кораблем Donald Cook повинні були в середині квітня зайти в Чорне море.

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    Теги: Чорне море США НАТО військові корабель Пентагон ВМС море
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