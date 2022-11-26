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Якщо світло з’являється лише на кілька годин: гендиректор Yasno дав пораду киянам

Надія Карбунар
glavcom.ua
Якщо світло з’являється лише на кілька годин: гендиректор Yasno дав пораду киянам
У Києві продовжують діяти аварійні відключення
фото з відкритих джерел

Сергій Коваленко вважає, що Київ уже незабаром зможе повернутися до відключень за графіком

Обмеження потужностей по Києву 26 листопада були 369 МВт, відключали протягом дня 745970 користувачів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, такі показники – гарна тенденція, і вже незабаром можна буде повернутися до відключень за графіком.

Сергій Коваленко також дав пораду киянам.

«Якщо у вас за останню добу не було хоча б 4 години зі світлом, напишіть до ДТЕК Київські електромережі, колеги допоможуть вам розібратися, в чому проблема по вашій адресі. Відповідь можуть дати не одразу, бо потрібен час розібратися, що сталось конкретно у вас. А проблеми можуть бути різними. Серед них – відмова автоматики. Зараз є значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовує через велику кількості вимкнень/увімкнень. Аварійним бригадам колег доводиться виїжджати та підключати такі будинку вручну. А це займає багато часу», – написав Коваленко.

Нагадаємо, у Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації. 

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

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Теги: міністр Молдова росія електроенергія

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