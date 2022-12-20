ЗСУ приземлили два російські гелікоптери
Військово-транспортні вертольоти збито на Донеччині
Вчора, 19 грудня, підрозділи Повітряних сил збили два російські Мі-8. Про це повідомляє пресслужба Командування.
«Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.
Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12:30 на Донеччині.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці.
Крім того, Гайдай повідомив, що ускладнює просування ЗСУ на Луганщині.
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