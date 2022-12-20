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ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці
Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється
фото: Генштаб

На Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив розгром пункту постійної дисклокації російських окупантів у Херсонській області. Про це повідомляє пресслужба Генштаюу у ранковому зведені.

«Підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

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Теги: росія Бахмут

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