Втрати росіян на фронті різко виросли

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 окупантів

Втрати російських загарбників у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, за добу склали 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили російський літак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 403720(+1290) осіб ліквідовано;

танків – 6498 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 12232 (+34) од.;

артилерійських систем - 9733 (+24) од.;

РСЗВ – 986 (+2) од.;

засоби ППО – 674 од.;

літаків – 336 (+1) од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11) од.;

крилаті ракети – 1898 од.;

кораблі/катери – 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31) од.;

спеціальна техніка –1545 (+5) од.

Нагадаємо, розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.