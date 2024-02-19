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Втрати росіян на фронті різко виросли

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати росіян на фронті різко виросли
За добу ЗСУ знищили 1290 окупантів
фото ілюстративне

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 окупантів

Втрати російських загарбників у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, за добу склали 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили російський літак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 403720(+1290) осіб ліквідовано;
  • танків – 6498 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 12232 (+34) од.;
  • артилерійських систем - 9733 (+24) од.;
  • РСЗВ – 986 (+2) од.;
  • засоби ППО – 674 од.;
  • літаків – 336 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11) од.;
  • крилаті ракети – 1898 од.;
  • кораблі/катери – 25 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31) од.;
  • спеціальна техніка –1545 (+5) од.
Втрати росіян на фронті різко виросли фото 1

Нагадаємо, розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

 

Теги: втрати літак

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