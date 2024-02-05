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У Росії знайдено уламки зниклого гелікоптера Мі-8

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії знайдено уламки зниклого гелікоптера Мі-8
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Карелії рятувальники МНС Росії обстежили акваторію в районі села Дерев'яне

У Росії знайшли місце падіння та уламки вертольота Мі-8, який увечері 4 лютого зник із радарів. Про це інформує МНС РФ.

«У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне», – йдеться у повідомленні.

Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.

Як повідомлялося, на північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. 

Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебували 3 члени екіпажу.

Раніше повідомлялося, що російський літак «загубив» авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Нагадаємо, що під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Російські загарбники під час масованої атаки по території України уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Також російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів. Як зазначається, відразу дві фугасні авіабомби ФАБ-250, які випадково скинули літаки міноборони Росії, виявили в Білгородській області за один день. Одна з них упала у хуторі Постників Корочанського району. Другу знайшли у селі Стрілецьке Білгородського району.

Теги: Міноборони літак рятувальники гелікоптер росіяни

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