Суд визнав винним росіянина, який каже, що не пам'ятає, як прилетів до США

Росіянин заявив, що не впевнений, чи мав квиток на літак та не пам'ятає, як сів на рейс

Чоловік не зміг надати візу, закордонний паспорт чи інші необхідні документи для в'їзду

В американському штаті Каліфорнія визнали 46-річного громадянина Росії Сергія Очигаву винним у брехні федеральним агентам під час спроби перетнути кордон. Зокрема, чоловік був без паспорта та заявив, що не пам'ятає, як сів на літак, бо не спав три дні. Про це пише BBC.

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Чоловіка арештували після того, як 4 листопада 2023 року той прилетів з Копенгагена до Лос-Анджелеса, зробивши це без паспорта, візи та квитка на літак.

Прокурори стверджували, що контроль за безпекою у Копенгагені чоловік пройшов, прилаштувавшись до іншого пасажира. Він непоміченим пройшов через вихід на посадку і сів на рейс Scandinavian Airlines до Лос-Анджелесу. У літаку чоловік постійно пересідав з одного місця на інше, чим привернув до себе увагу бортпровідників.

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4 листопада, коли літак приземлився у Лос-Анджелесі, прикордонники США зустріли чоловіка. Агентам не вдалося знайти жодних офіційних записів про нього на рейсі Scandinavian Airlines або будь-якому іншому рейсі.

Прибувши до США, чоловік не зміг надати візу, закордонний паспорт чи інші необхідні документи для в'їзду. У ході обшуку його сумки співробітники виявили російські та ізраїльські паспорти, що належали йому.

Росіянин сказав прикордонникам, що забув свій закордонний паспорт у літаку, що виявилося неправдою. Він також заявив, що не впевнений, чи мав квиток на літак та не пам'ятає, як сів на рейс, бо не спав три дні.

Офіційні особи звинуватили його у наданні неправдивої інформації. Вирок Очигаві буде оголошено 5 лютого.

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