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В Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності
Родинам дедалі важче ухвалити рішення про народження дитини через війну, соціальні та економічні негаразди
фото з відкритих джерел

Наразі багато сімей відкладають народження дітей в очікуванні сприятливого періоду

За даними Мін'юсту, в Україні упродовж 2023 року народилися 187 387 немовлят. Це найменший показник за час незалежності. Що буде з демографічною ситуацією в Україні далі, йдеться у статті ВВС-Україна.

У виданні нагадали, що 2022 року в Україні народилися майже 207 тисяч дітей. Натомість, у 2012 році, до анексії Криму та війни на Донбасі, було 520 тисяч народжень, у 2019 році – перед пандемією коронавірусу – 309 тисяч.

Показник народжуваності міг бути ще нижчим

На думку старшої наукової співробітниці Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлани Аксьонової, 187 тисяч новонароджених – це непоганий показник для другого року повномасштабної війни.

«Я думала, що показник буде нижчим. Проте він все одно є значно нижчий, ніж той, який необхідний для того, щоб у нас відбувалося зростання населення», – каже співробітниця Інституту демографії.

Фактори зменшення народжуваності

За словами Аксьонової, наразі багато сімей відкладають народження дітей в очікуванні сприятливого періоду. Деякі родини почали відкладати народження дітей ще раніше, під час пандемії коронавірусу. Окрім того, родинам дедалі важче ухвалити рішення про народження ще однієї дитини після появи на світ первістка через війну, соціальні та економічні негаразди.

Ще один фактор зменшення народжуваності – розділення родин внаслідок війни, коли жінка перебуває за кордоном, а чоловік в Україні, або коли жінка перебуває в Україні, а її чоловік воює.

Наслідки

«Чим довше триватиме війна, тим більше буде втрат, які не можна відновити. Ті втрати народжуваності, які відбулися, навряд чи будуть компенсовані у майбутньому», – попереджає демографиня.

Вона вважає, що не варто сподіватися на так званий компенсаційний ефект – нібито згодом за рахунок відкладених планів щодо народження дітей буде стрибок народжуваності.

«Тривалі відкладання можуть призвести до того, що родини відмовлятимуться від народження дітей. Наш сусід нікуди не зникне, і у будь-який момент звідти може прилетіти ракета чи прийде якась інша небезпека», – каже співробітниця Інституту демографії.

Крім того, статистика народжуваності не включає ситуації на окупованих територіях.

Нагадаємо, за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, протягом січня-листопада 2023 року зареєстровано 22 тис. 80 актових записів про розірвання шлюбу.

Раніше повідомлялося, що кількість українців, які бажають одружитись під час війни, скоротилася майже на 20%, якщо порівнювати з 2022 роком.

Як повідомлялося, Державна міграційна служба України буде перевіряти шлюби українців на фіктивність. Це допоможе уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства.

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Теги: війна статистика Україна жінка чоловік ракета небезпека населення втрати

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