Британська розвідка назвала втрати росіян у бронетехніці

2023 року Росія втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року

З початку жовтня 2023 року російська армія перейшла у наступ на сході України. За цей період втрати РФ збільшилися

Сухопутні війська Росії з початку війни та до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 2023 року Росія втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року.

«Вельми ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через все більш позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції», – йдеться у повідомленні.

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З початку жовтня 2023 року російська армія перейшла у наступ на сході України. За цей період втрати російської бронетехніки збільшилися: російські війська втратили до 365 танків і 700 бронемашин, але досягли лише незначного територіального просування.

«Однак Росія, ймовірно, зможе виробляти не менше 100 танків на місяць і, отже, збереже здатність заповнювати бойові втрати і продовжувати цей рівень наступальної активності в найближчому майбутньому», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника.