Поставки винищувачів F-16 Україні: Пентагон зробив обнадійливий прогноз

США розраховують, що Україна отримає перші F-16 вже цьогоріч

Перші літаки F-16 Україна отримає вже цього року, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини. Про це заявила заступниця міністра оборони США Селест Воландер.

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«Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році», – сказала вона.

За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.

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Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат днями заявив, що процес навчання українських пілотів ще триває. Зараз вони вже літають у небі з інструкторами. Крім того, готується і технічний персонал, який ці літаки обслуговуватиме. «Партнери дуже-дуже конфіденційно навчають наших пілотів. Не оприлюднюється особливо ніяка інформація. Є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції, до якої навіть долучилися країни, які навіть не мають на озброєнні F-16. Але все ж готують авіаційних фахівців, не лише пілотів, але й інших. Процес іде, льотчики вже літають у небі з інструкторами», – пояснив він.

Він нагадав, що також навчають інших фахівців у різних країнах. Вони мають підготуватися обслуговувати ці літаки та керувати бойовими діями.

До відома, перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії.