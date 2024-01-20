Реактивні «Шахеди» й самонавідні дрони: фахівець ЗСУ розповів про нову зброю Росії

У російських дронів зараз з’являються системи самонаведення з машинним зором

Російські війська вже почали застосовувати технології, про які експерти попереджали зовсім недавно. Про це український військовий Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» у інтерв’ю виданню «Фокус».

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«Флеш», який є фахівцем зі зв'язку та радіотехнологій розповів, що в Україні збили реактивний «Шахед».

Сергій Бескрестнов у зоні бойових дій фото: Сергій Бескрестнов/Facebook

«Цей «Шахед» був збитий, і наразі тривають дослідження його функціоналу та обладнання на борту. Попередньо можемо сказати, що поки що він не особливо відрізняється від Shahed-136, найімовірніше – це перший екземпляр. Можливо, якраз один із тих апаратів, які кілька тижнів тому літак «Іл-76» привіз з Ірану. Тоді ми отримали розвідувальну інформацію про те, що прилетів такий борт», – сказав Сергій Бескрестнов.

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За словами захисника, усе, що поки що можна озвучити – «Шахед» був збитий у центрі України. Дослідження БПЛА ще тривають, але вже можна сказати, що там такий самий за силою бойовий заряд, що й у Shahed-136. Він може літати і маневрувати на великих швидкостях. Крім одного випадку такі «Шахеди» більше не фіксували і не знаходили.

Реактивний дрон Shahed-238, представлений в Ірані фото з відкритих джерел

«Думаю, що, найімовірніше – це тестова версія, щоб перевірити можливості. Але я не думаю, що вона піде в серію, тому що переваги у таких «Шахедів» доволі сумнівні», – каже «Флеш».

Також в українських та російських дронів зараз з’являються системи самонаведення з машинним зором.

«Перевага використання елементів машинного зору полягає в тому, що пілоту достатньо підняти БПЛА і довести до певної зони, а потім вказати ціль, образно кажучи, квадратиком на планшеті, і далі дрон сам до неї долетить. Мова про те, що тепер захист РЕБ-куполів стане неефективним. Друга перевага – дрон зможе захопити ціль, яка швидко рухається, і вразити її з більшою ймовірністю. Третій пункт – не потрібні більше досвідчені пілоти. Так, вони, звісно, залишаться, їхня майстерність знадобиться для знищення якихось унікальних об'єктів: антен, відеокамер, але більшість цілей зможе вразити звичайний піхотинець після короткого курсу навчання. Йому достатньо вміти зарядити, злетіти, підлетіти до цілі і вказати її», – пояснив фахівець зі зв'язку та радіотехнологій.

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За словами «флеша», машинний зір дасть змогу FPV-дронам літати на великі відстані, адже втрата зв'язку, яка завжди відбувається біля землі, тепер не страшна. Навіть якщо відеокартинка з дрона пропаде – він все одно долетить.

«Тобто, це дуже страшна штука, вона радикально збільшить кількість ефективних вильотів і змінить ситуацію на фронтах. Природно, технологія збільшить вартість дрона, думаю, приблизно вдвічі. Як ми бачимо, росіяни йдуть на такі витрати, вони їх не лякають», – сказав фахівець.

Українські захисники на власні очі бачили застосування таких систем росіянами на одному з південних напрямків, зафіксували три факти польоту таких дронів. Інших поки що не спостерігали, і незрозуміло, чи то це вже велика серія, чи то перші експерименти. Так чи інакше, на фронті таку систему було впізнано, каже Сергій Бескрестнов.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей.

Також повідомлялося, що Північна Корея провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.