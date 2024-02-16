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Знищення корабля «Цезар Куніков»: РФ приховує втрати серед екіпажу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Знищення корабля «Цезар Куніков»: РФ приховує втрати серед екіпажу
У Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»
фото з відкритих джерел

Офіційно на борту потопленого корабля було 87 членів екіпажу

У Росії приховують інформацію щодо втрат серед екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков», який був знищений українськими силами 14 лютого. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Офіційно на борту потопленого корабля було 87 членів екіпажу. Наразі встановити точну кількість загиблих і поранених важко.

Він додав, що можна лише підтвердити, що після атаки на корабель тіла – живі чи мертві – вантажили на узбережжі на карети швидкої допомоги та везли вже до медзакладів.

Речник зазначив, що Росія намагається максимально приховати інформацію про втрати серед екіпажу. Зазвичай вона з’являється протягом якогось часу, переважно, у некрологах.

Крім того, у Росії «затуляють рота навіть родичам загиблих». Їм забороняють у соцмережах постити подібну інформацію.

«Їх мотивують тим, щоб ми (українці – ред.) не раділи», – пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, зранку у середу, 14 лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

До слова, у Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря.

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Теги: британська розвідка втрати корабель українці росія розвідка

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