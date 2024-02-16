Знищення корабля «Цезар Куніков»: РФ приховує втрати серед екіпажу

Офіційно на борту потопленого корабля було 87 членів екіпажу

У Росії приховують інформацію щодо втрат серед екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков», який був знищений українськими силами 14 лютого. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Офіційно на борту потопленого корабля було 87 членів екіпажу. Наразі встановити точну кількість загиблих і поранених важко.

Він додав, що можна лише підтвердити, що після атаки на корабель тіла – живі чи мертві – вантажили на узбережжі на карети швидкої допомоги та везли вже до медзакладів.

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Речник зазначив, що Росія намагається максимально приховати інформацію про втрати серед екіпажу. Зазвичай вона з’являється протягом якогось часу, переважно, у некрологах.

Крім того, у Росії «затуляють рота навіть родичам загиблих». Їм забороняють у соцмережах постити подібну інформацію.

«Їх мотивують тим, щоб ми (українці – ред.) не раділи», – пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, зранку у середу, 14 лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

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До слова, у Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря.