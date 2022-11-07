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РФ може подвоїти ракетні атаки по Україні: коли та що потрібно ЗСУ для протидії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
РФ може подвоїти ракетні атаки по Україні: коли та що потрібно ЗСУ для протидії
Україна потребує засобів для протистояння іранським Fateh-110 та Zolfaghar 
фото з відкритих джерел

Після отримання іранських ракет Fateh-110 і Zolfaghar рашисти будуть гатити по мирних містах

Російські окупанти матимуть змогу подвоїти ракетні атаки на українські міста та села після того, як отримають від Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виданню The Economist, нині стримувальним чинником для країни-терористки Росії є критично низькі запаси власних високоточних ракет.

За його словами, армія РФ використала приблизно 80% своїх сучасних ракет. За підрахунками ГУР, нині в росіян залишилося 120 «Іскандерів», інші джерела оцінюють запаси гіперзвукових «Кинджалів» у 40 одиниць. 

Українська розвідка стверджує, що достеменно знає про плани Москви поповнити свої запаси постачаннями з Ірану. Балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, за її даними, повітряним шляхом потраплять до Криму, а вже звідти морським – у російські порти на Каспійському морі.

Скібіцький наголосив, що нині Україна є практично беззахисною перед іранськими ракетами, тому потребує від союзників зброї, що може збивати балістичні ракети, наприклад американські системи Patriot. Також ЗСУ потребують далекобійних ракет Atacms? які дадуть змогу вражати командні центри ворога в глибокому тилу.

«Найкращий захист від цих ракет – знищувати їх там, де вони запускаються», – наголосив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

Станом на листопад Росія та Іран вже уклали всі необхідні домовленості щодо постачання зброї. Наразі Україна вже отримала підтвердження, що йде мова про партію обсягом понад 1 тис. одиниць – не лише ракети, але й різне озброєння. Окрім того, відомо, що найближча партія – 200 дронів вже їде до Росії.

Як відомо, заява Тегерана про те, що там надали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні» не відповідає дійсності. Про це заявив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі. Днями Іран вперше визнав, що надавав Росії дрони.

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Теги: Міноборони окупанти рашисти розвідка Україна

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